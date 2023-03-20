RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Страны G7 призвали мировое сообщество отреагировать на запуск КНДР баллистической ракеты

Фото: G7 осудила КНДР за запуск баллистических ракет (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Страны-члены G7 осудили запуск Северной Кореи межконтинентальных баллистических ракет и призвали мировое сообщество отреагировать на такие действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Поводом для заявления "семерки" стал пуск ракеты, состоявшийся 16 марта.

"Запуск МБР подрывает региональный и международный мир и безопасность", – говорится в обращении.

Страны G7 потребовали, чтобы Северная Корея полностью отказалась от ядерного оружия и ядерных программ, а также от любого другого оружия массового уничтожения.

"Северная Корея не может и никогда не будет иметь статус государства, обладающего ядерным оружием в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия", - подчеркнули там.

Страны G7 призвали Северную Корею принять неоднократные предложения по диалогу, выдвинутые Японией, США и Южной Кореей.

"Безрассудное поведение Северной Кореи требует быстрой и единой реакции международного сообщества, включая дальнейшие значительные меры со стороны СБ ООН", - отмечается в заявлении.

Напомним, что 16 марта КНДР в очередной раз запустила межконтинентальную баллистическую ракету в сторону Восточного моря.

Аналогичный пуск страна произвела и 19 марта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДРG7