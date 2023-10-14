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Країни G7 виділили Україні понад 30 млрд доларів від початку повномасштабного вторгнення

Фото: Україна отримала майже $33 млрд від країн G7 від початку повномасштабного вторгнення (g7germany.de)
Автор: Каріна Левицька

Від початку повномасштабного вторгнення партнери G7 підтримували Україну в усіх можливих напрямах. Загалом за майже два роки було надано понад 30 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра фінансів України Сергія Марченка.

Як зазначається, у межах Щорічних зборів МВФ та Світового банку міністр фінансів України Сергій Марченко провів зустрічі з міністрами фінансів країн G7. Зустрічі були зосереджені на обговореннях забезпечення потреб держбюджету України наступного року, а також використання заморожених активів РФ на користь України.

"Пільгове фінансування та гранти від країн G7 стали ключовими у забезпеченні збалансованості держбюджету України та фінансуванні критично важливих видатків. Від 24 лютого 2022 року G7 спрямували до ДБУ майже 33 млрд доларів США. Більше половини всього зовнішнього фінансування за цей період", - сказав Марченко.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Мінфін України залучив до держбюджету 64,9 млрд доларів США зовнішнього фінансування.

Найбільшими донорами стали: 

  • ЄС,
  • США,
  • МВФ,
  • Канада,
  • Японія,
  • Світовий банк,
  • Велика Британія,
  • Німеччина.

Підтримка України країнами Заходу

На початку вересня стало відомо, що Велика Британія надасть Україні десятки тисяч артилерійських снарядів до кінця 2024 року.

Також Німеччина своєю чергою в рамках нового пакета військової допомоги передасть Україні дві сотні броньованих машин MRAP, а також боєприпаси для мінометів і артилерії.

До того ж Естонія, Люксембург та Україна на засіданні 19 вересня започаткували ІТ-коаліцію, яка підтримуватиме ЗСУ у кіберсфері.

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