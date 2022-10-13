Країни G7 стурбовані різкими коливаннями валютних курсів

Фінансові лідери країн "Великої сімки" (G7) з розвиненою економікою заявили, що уважно стежитимуть за "недавньою волатильністю" на ринках, і підтвердили свою прихильність до небажаності надмірних коливань обмінних курсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Визнаючи, що багато валют значно змінилися цього року через підвищену волатильність, ми підтверджуємо наші зобов'язання щодо обмінного курсу, розроблені в травні 2017 року", - йдеться в заяві міністрів фінансів і керуючих центральних банків G7,

Відповідно до зобов'язання, погодженого у травні 2017 року, "Велика сімка" погодилася з тим, що надмірна волатильність та безладні рухи валют негативно позначаються на їх економіці та фінансовій стабільності.

Фінансові лідери G7 зустрілися в середу на полях зустрічі G20 та Міжнародного валютного фонду (МВФ), що відбулася цього тижня у Вашингтоні.

Японія докладала зусиль, щоб включити попередження про недавні рухи валюти в заяву G7, оскільки намагається впоратися з падінням ієни до 24-річного мінімуму щодо долара. Токіо втрутився у валютний ринок минулого місяця, щоб підтримати ієну, стверджуючи, що нещодавні "різкі, односторонні" рухи були спекулятивними.

У заяві G7 також йдеться, що центральні банки групи "сильно прихильні" до досягнення цінової стабільності і уважно стежать за впливом цінового тиску на інфляційні очікування.

Ризик прискорення інфляції

Політики, які зібралися з усього світу на зустрічі цього тижня, стикаються з проблемою стримування інфляції, що росте, за допомогою підвищення відсоткових ставок, не спровокувавши при цьому глобальну рецесію.

Міжнародний валютний фонд у вівторок знизив свій прогноз глобального зростання на 2023 рік на тлі тиску з боку високих цін на енергоносії та продукти харчування, а також війни Росії проти українців, попередивши, що наступного року умови можуть значно погіршитися.

Агресивне підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США також призвело до зростання курсу долара по відношенню до багатьох інших валют, що змусило деякі країни, що розвиваються, підвищити ставки, незважаючи на слабке зростання, щоб уникнути занадто сильного падіння своїх валют.

У заяві фінансові лідери G7 заявили, що вони продовжуватимуть заохочувати нафтовидобувні країни до збільшення видобутку для вирішення проблеми обмежених постачань і залучати до цього питання країни ОПЕК+, "незважаючи на їхнє нещодавнє розчарування".

ОПЕК+, група виробників нафти, до якої входять Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, включаючи Росію, на початку цього місяця домовилася про різке скорочення видобутку нафти, обмежуючи пропозицію на і так напруженому ринку і викликаючи різку критику з боку президента США Джо Байден.