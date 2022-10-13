Страны G7 обеспокоены резкими колебаниями валютных курсов

Финансовые лидеры стран "Большой семерки" (G7) с развитой экономикой заявили, что будут внимательно следить за "недавней волатильностью" на рынках, и подтвердили свою приверженность нежелательности чрезмерных колебаний обменных курсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Признавая, что многие валюты значительно изменились в этом году из-за повышенной волатильности, мы подтверждаем наши обязательства по обменному курсу, разработанные в мае 2017 года", - говорится в заявлении министров финансов и управляющих центральных банков G7,

В соответствии с обязательством, согласованным в мае 2017 года, "Большая семерка" согласилась с тем, что чрезмерная волатильность и беспорядочные движения валют негативно сказываются на их экономике и финансовой стабильности.

Финансовые лидеры G7 встретились в среду на полях встречи G20 и Международного валютного фонда (МВФ), состоявшейся на этой неделе в Вашингтоне.

Япония прилагала усилия, чтобы включить предупреждение о недавних движениях валюты в заявление G7, поскольку пытается справиться с падением иены до 24-летнего минимума по отношению к доллару. Токио вмешался в валютный рынок в прошлом месяце, чтобы поддержать иену, утверждая, что недавние "резкие, односторонние" движения были спекулятивными.

В заявлении G7 также говорится, что центральные банки группы "сильно привержены" достижению ценовой стабильности и внимательно следят за влиянием ценового давления на инфляционные ожидания.

Риск ускорения инфляции

Политики, собравшиеся со всего мира на встречи на этой неделе, сталкиваются с проблемой сдерживания растущей инфляции с помощью повышения процентных ставок, не спровоцировав при этом глобальную рецессию.

Международный валютный фонд во вторник снизил свой прогноз глобального роста на 2023 год на фоне давления со стороны высоких цен на энергоносители и продукты питания, а также войны России против Украинц, предупредив, что в следующем году условия могут значительно ухудшиться.

Агрессивное повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США также привело к росту курса доллара по отношению ко многим другим валютам, что вынудило некоторые развивающиеся страны повысить ставки, несмотря на слабый рост, чтобы избежать слишком сильного падения своих валют.

В заявлении финансовые лидеры G7 заявили, что они будут продолжать поощрять нефтедобывающие страны к увеличению добычи для решения проблемы ограниченных поставок и привлекать к этому вопросу страны ОПЕК+, "несмотря на их недавнее разочаровывающее решение".

ОПЕК+, группа производителей нефти, в которую входят Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, включая Россию, в начале этого месяца договорилась о резком сокращении добычи нефти, ограничивая предложение на и без того напряженном рынке и вызывая резкую критику со стороны президента США Джо Байдена.