Країни G7 на саміті оголосять про нову економічну допомогу Україні, - ЗМІ

У проєкті заяви лідерів G7, що є у видання,, агресія Росії називається "вторгненням і невиправданою та неспровокованою війною, яка зневажає Статут ООН". В заяві також вказується на те, що агресія призвела до продовольчої та енергетичної криз у світі та завдала значних збитків країнам з вразливою продовольчою та енергетичною безпекою.

Лідери G7 планують закликати Росію негайно вивести всі свої війська з України. У заяві також наголошується на тому, що використання російськими військами ядерної чи іншої зброї масового ураження є неприпустимим.

За даними видання, у заяві лідерів G7 також зазначається, що Україна потребує економічної допомоги, і обіцяється забезпечити необхідну підтримку. Також зазначається, що "Велика сімка" зобов'язується надати підтримку країнам, які також постраждали від війни, в тому числі "Глобальному Півдню".