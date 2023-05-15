RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Страны G7 на саммите объявят о новой экономической помощи Украине, - СМИ

Фото: страны G7 объявят об экономической помощи Украине (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Лидеры стран G7 на проходящем в Японии саммите планируют выдать отдельное заявление, в котором решительно осудят агрессию России и будут обещать предоставить Украине необходимую экономическую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

В проекте заявления лидеров G7, имеющихся в издании, агрессия России называется "вторжением и неоправданной и непровоцированной войной, попирающей Устав ООН". В заявлении также указывается на то, что агрессия привела к продовольственному и энергетическому кризисам в мире и нанесла значительный ущерб странам с уязвимой продовольственной и энергетической безопасностью.

Лидеры G7 планируют призвать Россию немедленно вывести все свои войска из Украины. В заявлении также отмечается, что использование российскими войсками ядерного или другого оружия массового поражения недопустимо.

По данным издания, в заявлении лидеров G7 также отмечается, что Украина нуждается в экономической помощи, и обещается обеспечить необходимую поддержку. Также отмечается, что "Большая семерка" обязуется оказать поддержку странам, также пострадавшим от войны, в том числе "Глобальному Югу".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступит на саммите G7 в онлайн-формате.

Также, по данным СМИ, Япония, как председательствующая в G7, хочет принять документ по ядерному разоружению и нераспространению ядерного оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
G7