Країни G7 пригрозили Лукашенку наслідками за втягування Білорусі у війну проти України

У заяві наголошується, що у разі, якщо режим диктатора Лукашенка безпосередньо втягне Білорусь у війну Росії проти України, G7 обіцяє, що його режим матиме неминучі і серйозні наслідки.

"Ми знову закликаємо білоруську владу припинити сприяти російській агресивній війні, в тому числі дозволяти російським збройним силам використовувати білоруську територію для запуску ракет, націлених на Україну. Якщо білоруська влада буде дедалі більше безпосередньо залучати Білорусь у війну Росії, G7 накладе на режим непосильні додаткові витрати", - йдеться у заяві.

Учасники зустрічі у Мюнстре наголосили, що країни G7 продовжать накладати економічні санкції на Росію та інші країни, фізичних чи юридичних осіб, які надають військову підтримку агресивній війні РФ.

"Ми засуджуємо нещодавню ескалацію Росії, включаючи її напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичні та водні об'єкти, по всій Україні з використанням ракет та іранських безпілотників та інструкторів. За допомогою цих атак Росія намагається тероризувати цивільне населення", - йдеться у заяві.

При цьому міністри закордонних справ країн G7 запевнили громадськість у своїй рішучості забезпечити повну відповідальність за заподіяні злочини проти людяності з боку будь-кого.