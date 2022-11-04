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Страны G7 пригрозили Лукашенко последствиями за втягивание Беларуси в войну против Украины

Фото: белорусского диктатора Александра Лукашенко предупредили о серьезных последствиях втягивания Беларуси в войну против Украины (kremlin.ru)
Автор: Татьяна Зарембо

Министры иностранных дел стран G7 призвали самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить втягивать свою страну в войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коммюнике встречи министров иностранных дел G7, обнародованном на сайте Министерства иностранных дел ФРГ.

В заявлении отмечается, что в случае, если режим диктатора Лукашенко напрямую втянет Беларусь в войну России против Украины, G7 обещает, что его режим будет иметь неизбежные и серьезные последствия.

"Мы снова призываем белорусские власти прекратить содействовать российской агрессивной войне, в том числе позволять российским вооруженным силам использовать белорусскую территорию для запуска ракет, нацеленных на Украину. Если белорусские власти будут все больше напрямую привлекать Беларусь в войну России, G7 наложит на режим непосильные дополнительные затраты", – говорится в заявлении.

Участники встречи в Мюнстре подчеркнули, что страны G7 продолжат налагать экономические санкции на Россию и другие страны, физические или юридические лица, оказывающие военную поддержку агрессивной войне РФ.

"Мы осуждаем недавнюю эскалацию России, включая ее нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, в том числе энергетические и водные объекты, по всей Украине с использованием ракет и иранских беспилотников и инструкторов. С помощью этих атак Россия пытается терроризировать гражданское население", - говорится в заявлении.

При этом министры иностранных дел стран G7 заверили общественность в своей решимости обеспечить полную ответственность за совершенные преступления против человечности со стороны кого-либо.

Напомним, 4 ноября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что не планирует отправлять армию Беларуси воевать против Украины.

При этом Россия продолжает перебрасывать своих военных в Беларусь и проводить мероприятия по подготовке совместных Вооруженных сил. В то же время ситуация на границе продолжает оставаться контролируемой и стабильной, как отметил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

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