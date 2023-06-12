UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Країни G7 працюють над схемою стримування крадіжки українського зерна

Ілюстративне фото: країни G7 працюють над схемою стримування крадіжки українського зерна (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни "Великої сімки" працюють над схемою, яка б дозволила стримувати крадіжку українського зерна росіянами.

Про це заявив міністр продовольства та сільського господарства Великої Британії Марк Спенсер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, Британія очолить роботу над цією схемою. При цьому країна тісно співпрацює з Україною у її розробці.

"Ми вважаємо, що хімічна ідентифікація буде ефективним засобом стримування подальшої крадіжки українського зерна", - розповів Спенсер.

Крадіжка українського зерна

Нагадаємо, ще у травні минулого року українські чиновники заявляли про те, що Росія краде зерно на тимчасово окупованих територіях нашої країни. Цю інформацію, зокрема, підтверджував глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Він розповідав, що вкрадене зерно росіяни постачають у Сирію. Вони проводять такі постачання через тимчасово окупований Крим.

Викрадення зерна продовжується на тлі часткового блокування експорту українських сільгосптоварів морем через вторгнення росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяG7Війна Росії проти України