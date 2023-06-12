Страны G7 работают над схемой сдерживания кражи украинского зерна

По его словам, Британия возглавит работу над этой схемой. При этом страна тесно сотрудничает с Украиной в ее разработке.

"Мы считаем, что химическая идентификация будет эффективным средством сдерживания дальнейшего воровства украинского зерна", - рассказал Спенсер.

Кража украинского зерна

Напомним, еще в мае прошлого года украинские чиновники заявляли о том, что Россия крадет зерно на временно оккупированных территориях нашей страны. Эту информацию, в частности, подтверждал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он рассказывал, что украденное зерно россияне поставляют в Сирию. Они проводят такие поставки через временно оккупированный Крым.

Похищение зерна продолжает происходить на фоне частичной блокировки экспорта украинских сельхозтоваров по морю из-за вторжения россиян.