Країни G7 пов'язали збільшення допомоги Україні із боротьбою з корупцією

Посли країн "Великої сімки" (G7) наголосили на важливості боротьби з корупцією для збільшення іноземної допомоги та під час відновлення і відбудови України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter японського головування у групі послів країн G7 у Києві.

Як зазначається в повідомленні, про це йшлося під час зустрічі дипломатів з керівником Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександром Новіковим

"Ми підкреслили критичну важливість боротьби з корупцією в контексті збільшення іноземної допомоги та під час відновлення і відбудови України", - йдеться в заяві.