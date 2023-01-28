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Країни G7 пов'язали збільшення допомоги Україні із боротьбою з корупцією

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Україна, Субота 28 січня 2023 12:31
Країни G7 пов'язали збільшення допомоги Україні із боротьбою з корупцією Фото: країни G7 вимагають від України боротьби з корупцією (g7germany.de)
Автор: Олександр Білоус

Посли країн "Великої сімки" (G7) наголосили на важливості боротьби з корупцією для збільшення іноземної допомоги та під час відновлення і відбудови України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter японського головування у групі послів країн G7 у Києві.

Як зазначається в повідомленні, про це йшлося під час зустрічі дипломатів з керівником Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександром Новіковим

"Ми підкреслили критичну важливість боротьби з корупцією в контексті збільшення іноземної допомоги та під час відновлення і відбудови України", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, міжнародне агентство Fitch Ratings очікує, що міжнародна допомога покриє фінансування дефіциту держбюджету України на 2023 рік, однак подальші перспективи поки що не зрозумілі.

За даними агентства, фінансування дефіциту у 2023 році, як і раніше, значною мірою залежить від передбаченої в бюджеті двосторонньої та багатосторонньої допомоги у розмірі 38 млрд доларів (порівняно з 32,8 млрд доларів, виділених у 2022 році). ЄС та США виділили 29 млрд доларів, і Fitch очікує, що мету на 2023 рік буде повністю досягнуто.

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