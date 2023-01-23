Чи вистачить Україні грошей у 2023 році: прогноз агентство Fitch

Міжнародна агенція Fitch Ratings очікує, що міжнародна допомога покриє фінансування дефіциту держбюджету України на 2023 рік. Подальші перспективи поки що не зрозумілі.

Фінансування дефіциту у 2023 році, як і раніше, значною мірою залежить від передбаченої в бюджеті двосторонньої та багатосторонньої допомоги у розмірі 38 млрд доларів (порівняно з 32,8 млрд доларів, виділених у 2022 році). ЄС та США виділили 29 млрд доларів, і Fitch очікує, що мету на 2023 рік буде повністю досягнуто.

За оцінкою Fitch, цілком імовірно, що Україна успішно завершить чотиримісячну моніторингову програму МВФ, узгоджену у грудні. Але залишається незрозумілим, чи схвалить МВФ нову кредитну програму без значно більшої передбачуваності щодо безпеки та пов'язаних із нею макроекономічних показників.

Водночас фінансування не визначено після 2023 року. "Зараз мало що відомо про джерела фінансування після закінчення цього року через ризики, пов'язані з потенційною втомою донорів, посиленням стресу в банківському секторі, що послаблює попит на внутрішній борг, та обмеженнями на використання фіскального фінансування НБУ, якщо інфляція залишиться високою та відновиться тиск зовнішнього фінансування", - йдеться у повідомленні.