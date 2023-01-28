Страны G7 связали увеличение помощи Украине с борьбой с коррупцией

Послы стран "Большой семерки" (G7) отметили важность борьбы с коррупцией для увеличения иностранной помощи и во время восстановления Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter японского председательства в группе послов стран G7 в Киеве.

Как отмечается в сообщении, об этом говорилось во время встречи дипломатов с руководителем Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александром Новиковым

"Мы подчеркнули критическую важность борьбы с коррупцией в контексте увеличения иностранной помощи и при восстановлении Украины", - говорится в заявлении.