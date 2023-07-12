Країни G7 погодили спільну декларацію про гарантії безпеки для України

Країни "Великої сімки" погодили спільну декларацію, в якій йдеться про довгострокову безпекову та економічну підтримку, яку вони планують надати Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника ОП Андрія Єрмака та Офіс президента.
"Маємо потужні оборонні домовленості та погоджену країнами G7 Спільну декларацію підтримки України. Вона є важливим кроком до укладення системи двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами щодо гарантій безпеки для нашої держави", - написав він.
За словами керівника ОП, декларація - це спільний продукт, який враховує як потреби України, так і можливості партнерів.
При цьому декларація є рамковим загальним документом. Наступним кроком є укладення системи двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами, об’єднаних рамками багатосторонньої взаємодії.
Вони включають у себе такі компоненти:
Важливим пунктом гарантій є подальша підтримка демократичного розвитку України.
"Цей документ відкритий і дає можливість іншим країнам не з числа G7 долучитися до гарантій безпеки. Декларація - перший документ, який символізує наявність "парасольки" у вигляді гарантій безпеки", - зауважив Єрмак.
Керівник додав: важливо, щоб до саміту НАТО у Вашингтоні 2024 року Україна перемогла у війні та підписала гарантії безпеки для нашої держави. Вони діятимуть до моменту вступу країни до НАТО.
Зі свого боку Україна зобов'язується:
Президент США Джо Байден заявив, що сьогодні члени "Великої сімки" оприлюднять спільну декларацію, щоб дати зрозуміти, що підтримка України триватиме довго.
"Це запускає процес, у якому кожна з наших країн і будь-яка інша, яка побажає брати участь, запустять довгострокові двосторонні зобов'язання з Україною. Ми допоможемо Україні побудувати сильну оборону на землі, на морі та в небі", - сказав він.
Байден додав, це буде стабільною силою стримування від будь-яких загроз.
Україна хоче отримали гарантії безпеки на період, поки вона не стане повноправним членом НАТО. Гарантії необхідні для того, аби Росія не повторила свою агресію у майбутньому.
При цьому українські офіційні особи, в тому числі й президент Володимир Зеленський неодноразово підкреслювали, що найкращими гарантіями для України буде членство у НАТО.
Президент України зазначав, що гарантії безпеки будуть конкретним успіхом для України. При цьому Зеленський наголосив, що саміт НАТО був би ідеальним для України, якби вона отримала не лише гарантії безпеки, а й запрошення до Альянсу.
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