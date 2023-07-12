Страны G7 согласовали совместную декларацию о гарантиях безопасности для Украины

"Имеем мощные оборонные договоренности и согласованную странами G7 Совместную декларацию поддержки Украины. Она является важным шагом к заключению системы двусторонних соглашений по безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами по гарантиям безопасности для нашего государства", - написал он.

По словам руководителя ОП, декларация - это совместный продукт, который учитывает как потребности Украины, так и возможности партнеров.

При этом декларация является рамочным общим документом. Следующим шагом является заключение системы двусторонних соглашений по безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами, объединенных рамками многостороннего взаимодействия.

Что предусматривают гарантии безопасности?

Они включают в себя такие компоненты:

Мероприятия по помощи Украине в защите себя и предупреждении новой агрессии, в частности поставки оружия, поддержка в развитии оборонно-промышленного комплекса, обучение , сотрудничество в области разведки и кибербезопасности. Кроме того, страны-гаранты будут помогать повышению стабильности украинской экономики и энергетики и предоставлять техническую и финансовую помощь.

, сотрудничество в области разведки и кибербезопасности. Кроме того, страны-гаранты будут помогать повышению стабильности украинской экономики и энергетики и предоставлять техническую и финансовую помощь. Меры на случай новой агрессии, которые предусматривают немедленные консультации, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для обороны в кратчайшие сроки.

Поддержка в привлечении России к ответственности за агрессию и шаги экономического и юридического характера, направленные на наказание РФ и увеличение ее расходов на войну.

и шаги экономического и юридического характера, направленные на наказание РФ и увеличение ее расходов на войну. Среди них: дальнейшее усиление санкционного давления, замораживание активов, создание механизмов взыскания репараций и судебное преследование виновных в преступлениях против Украины и украинцев согласно нормам международного права.

Важным пунктом гарантий является дальнейшая поддержка демократического развития Украины.

"Этот документ открыт и дает возможность другим странам не из числа G7 присоединиться к гарантиям безопасности. Декларация - первый документ, который символизирует наличие "зонтика" в виде гарантий безопасности", - отметил Ермак.

Руководитель добавил: важно, чтобы до саммита НАТО в Вашингтоне 2024 года Украина победила в войне и подписала гарантии безопасности для нашего государства. Они будут действовать до момента вступления страны в НАТО.

Со своей стороны Украина обязуется:

Вносить положительный вклад в безопасность партнеров и усиливать меры прозрачности и подотчетности в отношении помощи союзников.

Продолжать реализацию реформ правоохранительных органов, судебной системы, борьбы с коррупцией, корпоративного управления, экономики, сектора безопасности и государственного управления, которые подчеркивают ее приверженность демократии, верховенству права, уважению прав человека и свободы СМИ, а также выводят ее экономику на устойчивый путь развития.

Продвигать оборонные реформы и модернизацию, в частности путем усиления демократического гражданского контроля над вооруженными силами и повышения эффективности и прозрачности в оборонных учреждениях и промышленности Украины.

Заявление Байдена

Президент США Джо Байден заявил, что сегодня члены "Большой семерки" обнародуют совместную декларацию, чтобы дать понять, что поддержка Украины будет длиться долго.

"Это запускает процесс, в котором каждая из наших стран и любая другая, которая пожелает участвовать, запустят долгосрочные двусторонние обязательства с Украиной. Мы поможем Украине построить сильную оборону на земле, на море и в небе", - сказал он.

Байден добавил, это будет стабильной силой сдерживания от любых угроз.

Для чего Украине гарантии безопасности?

Украина хочет получить гарантии безопасности на период, пока она не станет полноправным членом НАТО. Гарантии необходимы для того, чтобы Россия не повторила свою агрессию в будущем.

При этом украинские официальные лица, в том числе и президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивали, что лучшими гарантиями для Украины будет членство в НАТО.

Президент Украины отмечал, что гарантии безопасности будут конкретным успехом для Украины. При этом Зеленский отметил, что саммит НАТО был бы идеальным для Украины, если бы она получила не только гарантии безопасности, но и приглашение в Альянс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.