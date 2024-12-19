Країни G7 обговорюють посилення "стелі цін" на російську нафту, - Bloomberg

Країни "Великої сімки" вивчають можливість посилити "стелю цін" на російську нафту. Поки що вона становить 60 доларів за барель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними видання, у G7 обговорюють як повну заборону на постачання російської нафти, так і зниження "стелі цін" з 60 доларів до приблизно 40 доларів за барель.
Джерела Bloomberg підкреслюють, що обговорення триває і поки немає єдиної думки щодо наступного кроку.
Згідно з чинними умовами обмеження цін, західні оператори можуть страхувати і транспортувати нафту, тільки якщо її куплено нижче за порогову ціну.
Співрозмовники журналістів підкреслюють, що країни "Великої сімки", обговорюючи можливі варіанти, прагнуть збалансувати потенційний економічний вплив будь-яких заходів з іншими питаннями, такими як безпека на морі.
Нагадаємо, "стелю цін" на російську нафту країни "Великої сімки" запровадили ще наприкінці 2022 року.
Після цього Росія створила "тіньовий флот", щоб мати змогу обходити такі обмеження Заходу і продавати свою нафту за звичайною ціною.
Нещодавно Євросоюз запровадив 15-й пакет санкцій проти Росії, який був націлений на "тіньовий флот" РФ. До санкційного списку потрапили 52 судна з третіх країн.
Таким чином, загальна кількість суден, які потрапили під дію санкцій, досягла 79.
Детально про "тіньовий флот" Росії - в матеріалі РБК-Україна.
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