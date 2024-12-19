Страны G7 обсуждают ужесточение "потолка цен" на российскую нефть, - Bloomberg

По данным издания, в G7 обсуждают как полный запрет на поставки российской нефти, так и снижение "потолка цен" с 60 долларов до примерно 40 долларов за баррель.

Источники Bloomberg подчеркивают, что обсуждение продолжается и пока нет единого мнения относительно следующего шага.

Согласно действующим условиям ограничения цен, западные операторы могут страховать и транспортировать нефть, только если она куплена ниже пороговой цены.

Собеседники журналистов подчеркивают, что страны "Большой семерки", обсуждая возможные варианты, стремятся сбалансировать потенциальное экономическое воздействие любых мер с другими вопросами, такими как безопасность на море.