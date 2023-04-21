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Країни G7 обговорюють нові обмеження на торгівлю з Росією, - ЗМІ

Ілюстративне фото: Країни G7 обговорюють нові обмеження на торгівлю з Росією (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Група провідних західних промислових країн (G7) обговорює подальші обмеження на торгівлю з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.

Джерела видання повідомили, що США, серед інших, відкриті для того, щоб заборонити експорт у Росію в принципі і зробити винятки тільки для ретельно відібраних товарів. Це можуть бути, наприклад, сільськогосподарські продукти і фармацевтичні препарати.

Досі заборони на експорт запроваджували тільки щодо окремих товарів у відповідь на агресивну війну Росії проти України. В ЄС до них належать, наприклад, літаки, предмети розкоші та деякі комп'ютерні чіпи. У принципі, експорт до Росії, як і раніше, дозволений.

Нагадаємо, Індія хоче розширити експорт до РФ та постачати країні сільськогосподарську продукцію.

Зазначимо, що російські постачання військових вантажів до Індії припинилися, оскільки країни не можуть знайти механізм оплати, який не порушує санкції США.

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