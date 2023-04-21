Індія хоче розширити експорт в РФ та постачати країні сільськогосподарську продукцію

Ділова делегація Індії відвідає Росію 24-27 квітня. Це є розширенням двосторонніх торговельних зв'язків двох країн на тлі санкцій США та ЄС проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Федерації індійських експортних організацій, яку приводить Reuters.

"Делегація з 50 осіб зустрінеться з покупцями у Москві та Санкт-Петербурзі", - йдеться у повідомленні.

Президент Федерації індійських експортних організацій додав, що вони прагнуть збільшити індійський експорт до Росії до 5 мільярдів доларів цього фінансового року.

Також експортери розраховують підписати угоди на продаж широкого спектра товарів, включаючи чай, цукор, каву, молочні продукти, м'ясо та морепродукти.

Імпорт Індії з Росії збільшився більш ніж у чотири рази до 46,33 млрд доларів за останній фінансовий рік, в основному за рахунок нафти, в той час, як експорт скоротився майже на 12% у річному вирахуванні до 2,8 млрд доларів за 11 місяців.

Експортери заявили, що продажі до Росії скоротилися в основному через труднощі з оплатою, оскільки обидві країни все ще намагаються розробити механізм розрахунків торгівлі в місцевих валютах.