Індія хоче розширити експорт в РФ та постачати країні сільськогосподарську продукцію
Ділова делегація Індії відвідає Росію 24-27 квітня. Це є розширенням двосторонніх торговельних зв'язків двох країн на тлі санкцій США та ЄС проти РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Федерації індійських експортних організацій, яку приводить Reuters.
"Делегація з 50 осіб зустрінеться з покупцями у Москві та Санкт-Петербурзі", - йдеться у повідомленні.
Президент Федерації індійських експортних організацій додав, що вони прагнуть збільшити індійський експорт до Росії до 5 мільярдів доларів цього фінансового року.
Також експортери розраховують підписати угоди на продаж широкого спектра товарів, включаючи чай, цукор, каву, молочні продукти, м'ясо та морепродукти.
Імпорт Індії з Росії збільшився більш ніж у чотири рази до 46,33 млрд доларів за останній фінансовий рік, в основному за рахунок нафти, в той час, як експорт скоротився майже на 12% у річному вирахуванні до 2,8 млрд доларів за 11 місяців.
Експортери заявили, що продажі до Росії скоротилися в основному через труднощі з оплатою, оскільки обидві країни все ще намагаються розробити механізм розрахунків торгівлі в місцевих валютах.
Нагадаємо, що російські постачання військових вантажів до Індії припинилися, оскільки країни не можуть знайти механізм оплати, який не порушує санкції США.
Індійська компанія JSW Steel планує продавати Росії продукцію зі спеціальної сталі у 2023 році.
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