Страны G7 обсуждают новые ограничения на торговлю с Россией, - СМИ

Источники издания сообщили, что США, среди прочих, открыты для того, чтобы запретить экспорт в Россию в принципе и сделать исключения только для тщательно отобранных товаров. Это могут быть, например, сельскохозяйственные продукты и фармацевтические препараты.

До сих пор запреты на экспорт вводились только в отношении отдельных товаров в ответ на агрессивную войну России против Украины. В ЕС к ним относятся, например, самолеты, предметы роскоши и некоторые компьютерные чипы. В принципе, экспорт в Россию по-прежнему разрешен.

Напомним, Индия хочет расширить экспорт в РФ и поставлять стране сельскохозяйственную продукцию.

Отметим, что российские поставки военных грузов в Индию прекратились, поскольку страны не могут найти механизм оплаты, не нарушающий санкции США.

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