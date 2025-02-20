Країни G7 хочуть відмовитися від заклику обмежити ліміт цін на нафту з РФ, - Bloomberg

За даними західного видання, учасники переговорів "відмовилися від посилання на те, що союзники доручили своїм міністрам фінансів обмежити або адаптувати ліміт цін на російську нафту, щоб спонукати Москву до переговорів, що було в початковій версії".

Знайомі з ходом переговорів дипломати розповіли Bloomberg, що "Група семи" намагається узгодити проект комюніке після того, як початковий проект був "значно пом'якшений".

Також західні ЗМІ пишуть, що це відбувається на тлі загострення розбіжностей між союзниками, оскільки президент США Дональд Трамп проводить односторонні "мирні переговори" з РФ - без Європи чи України - з метою припинення російсько-української війни.

Видання Bloomberg ознайомилося з останнім проектом від 19 лютого, в якому йдеться, що "сильні гарантії безпеки та інтеграція України в ЄС будуть критично важливі для забезпечення тривалого миру, який запобігатиме майбутній агресії".

Західні ЗМІ звертають увагу, що це "більш м'яка мова", ніж була у початковій версії, яка закликала до миру "який не винагороджує агресію та не дозволяє майбутні війни" через "тривалу гарантію безпеки для України, з військами та ресурсами на місцях, у поєднанні з надійним міжнародним наглядом для моніторингу узгоджених ліній".

Також зауважується, що посилання у проекті комюніке на атлантичну інтеграцію також було видалено.

G7 регулярно згадує повномасштабну військову агресію РФ проти України, і початковий проект також називав це "незаконним", проте остання версія змінила це на "руйнівну війну, яка почалася з вторгнення Росії в Україну".

Як розповіли Bloomberg дипломати на умовах анонімності, члени Альянсу продовжуватимуть обговорювати текст, і ймовірні подальші зміни.

Міністри закордонних справ країни "Великої сімки" змогли погодити текст тільки минулих вихідних на Мюнхенській конференції з безпеки, де вони обговорювали "руйнівну війну Росії в Україні" та її "агресивну війну", і офіційні особи сподіваються, що подібну зону висадки можна буде знайти цього разу, пише західне видання.