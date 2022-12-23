Країни G7 готові долучитися до моніторингу впровадження реформи містобудування, - Кубраков

"Ухвалення цього закону викликало бурхливе обговорення в суспільстві і це правильний і потрібний процес. Сьогодні ми змінюємо сам підхід до містобудівної галузі і цифровізуємо процеси видачі дозвільної документації, прийняття обʼєктів в експлуатацію, а також контроль за ходом будівництва", - заявив Кубраков.

Він також зазначив, що у законопроекті враховані усі зауваження від НАЗК у повному обсязі.

Своєю чергою, віце-премʼєр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що перші етапи реформи почались ще 2 роки зі створення Порталу державної електронної системи у сфері будівництва.

"Коли ми починали, Реєстр обʼєктів будівництва знаходився у приватних руках закордоном, а хабарі буквально прописувались у системі. Сьогодні ми вже змінили це, створивши таку електронну систему, яка фіксує кожна дію або будемо бачити бездіяльність чиновників. Ми цифровізували послуги, які надає держава. І кількість наданих послуг вже понад 134 тисячі", - сказав Федоров.

Він також назвав реформу найбільшою антикорупційною за останні роки, й готовий до будь-якого аудиту процесу цифровізації галузі.

Посли країн G7 запевнили у готовності долучитися до моніторингу впровадження реформи та зауважили на її своєчасності та важливості для України.

Зокрема, надзвичайний і повноважний посол ФРН Анка Фельдгузен зазначила, що питання післявоєнного відновлення гостро постане перед більшістю регіонів України, а збереження повноважень місцевої влади - важливий крок для виконання закону про децентралізацію.

"При виконанні реформи важливо врахувати думку місцевих громад і зберегти їхні повноваження. Разом з тим, погоджуюсь, що цифровізація дієвий інструмент у подоланні корупції і ми повністю підтримуємо перехід від паперової бюрократії до технологічних і прозорих процесів у галузі будівництва", - підсумувала посол Німеччини.