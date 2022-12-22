ua ru
Чт, 22 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні презентували портал про реформу містобудування

Новость на русском →
Четвер 22 грудня 2022 16:54
В Україні презентували портал про реформу містобудування Фото: в Україні презентували портал про реформу містобудування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Міністерство розвитку громад та територій України презентувало портал про реформу містобудування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сторінку відомства у Facebook.

Як йдеться в повідомленні, на порталі можна ознайомитися з концепцією законопроекту №5655, його основними положеннями, переглянути відео обговорень проекту, а також отримати відповіді на найпоширеніші запитання.

"Законопроект №5655 пропонує максимальну відкритість та прозорість в будівельній сфері. Ми дотримуємось таких же принципів і щодо імплементації цієї реформи. Саме тому презентуємо портал, де є вся необхідна інформація про реформу і є можливість отримати зворотній звʼязок. Разом з тим ми продовжуємо системну роботу з представниками експертної громадськості та міжнародними партнерами для імплементації реформи", - зазначив віце-прем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

В Україні презентували портал про реформу містобудування

Скрін з сайту pro5655.org.ua

За його словами, міністерство зацікавлено в тому, щоб реформа не була "кабінетною", адже пропоновані зміни докорінно змінять будівельну сферу, а отже вплинуть на кожного громадянина.

Нагадаємо, раніше в грудні Верховна рада підтримала законопроект №5655, який запускає комплексну реформу містобудування.

Зокрема, він передбачає максимальну цифровізацію документів та процесів, автоматизацію багатьох процедур та посилення відповідальності за незаконні дії.

Детальніше про реформу можна ознайомитись в статті РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
інфраструктура МІУ
NEWS
Зеленський виступив у Конгресі США: про що говорив президент
Зеленський виступив у Конгресі США: про що говорив президент
DAILY
Афери під час війни. Як шахраї наживаються на українцях і що кажуть у Нацполіції
Юлія Акимовакоресподент Афери під час війни. Як шахраї наживаються на українцях і що кажуть у Нацполіції