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Країни G7 допоможуть Україні у відновленні енергетичної інфраструктури

Фото: Країни G7 допоможуть Україні у ремонті енергетичної інфраструктури (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністри закордонних справ "Великої сімки" погодилися з необхідністю механізму координації, щоб допомогти Україні ремонтувати, відновлювати та захищати її критично важливу енергетичну та водну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Це те, що буде в центрі уваги цієї групи найближчими днями та тижнями", - сказав журналістам високопосадовець Держдепартаменту США.

Як повідомляло РБК-Україна, міністри закордонних справ групи багатих демократій G7 обговорять, як краще скоординувати подальшу підтримку України після недавніх атак Росії на енергетичну інфраструктуру, які призвели до масових відключень електроенергії.

Вторгнення Росії в Україну стане головною темою дводенної зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена з його колегами з G7 у західнонімецькому місті Мюнстер .

Нагадаємо, США мають намір допомогти Україні пройти зиму в умовах російських атак на енергетичну інфраструктуру. Помічник держсекретаря США Карен Донфрід в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що допомога включатиме кілька елементів.

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G7Електроенергія