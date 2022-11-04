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Страны G7 помогут Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры

Фото: Страны G7 помогут Украине в ремонте энергетической инфраструктуры (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министры иностранных дел "Большой семерки" согласились с необходимостью механизма координации, чтобы помочь Украине ремонтировать, восстанавливать и защищать ее критически важную энергетическую и водную инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Это то, что будет в центре внимания этой группы в ближайшие дни и недели", - сказал журналистам высокопоставленный чиновник Госдепартамента США.

Как сообщало РБК-Украина, министры иностранных дел группы богатых демократий G7 обсудят, как лучше скоординировать дальнейшую поддержку Украины после недавних атак России на энергетическую инфраструктуру, которые привели к массовым отключениям электроэнергии.

Вторжение России в Украину станет главной темой двухдневной встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с его коллегами из G7 в западногерманском городе Мюнстер.

Напомним, США намерены помочь Украине пройти зиму в условиях российских атак на энергетическую инфраструктуру. Помощник госсекретаря США Карен Донфрид в интервью РБК-Украина заявила, что помощь будет включать несколько элементов.

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G7Электроэнергия