Страны G7 помогут Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры

Министры иностранных дел "Большой семерки" согласились с необходимостью механизма координации, чтобы помочь Украине ремонтировать, восстанавливать и защищать ее критически важную энергетическую и водную инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Это то, что будет в центре внимания этой группы в ближайшие дни и недели", - сказал журналистам высокопоставленный чиновник Госдепартамента США.

Как сообщало РБК-Украина, министры иностранных дел группы богатых демократий G7 обсудят, как лучше скоординировать дальнейшую поддержку Украины после недавних атак России на энергетическую инфраструктуру, которые привели к массовым отключениям электроэнергии.