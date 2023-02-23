Країни G7 допоможуть Україні отримати кредит МВФ на 15 млрд доларів, - Bloomberg

Йдеться про програму кредитування МВФ на кілька років. За інформацією джерел агентства, останніми днями МВФ активно обговорює програму з Міністерством фінансів США.

Голова МВФ Крісталіна Георгієва у понеділок зустрілася у Києві з міністром фінансів України Сергієм Марченком.

За словами Марченка, Україні потрібно 10 млрд доларів, щоб покрити свій бюджетний дефіцит у 2023 році та розпочати відновлення економіки.

За даними джерел Bloomberg, цього тижня уряди країн "Великої сімки" активізують роботу з МВФ та Україною.