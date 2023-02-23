Страны G7 помогут Украине получить кредит МВФ на 15 млрд долларов, - Bloomberg

Речь идет о программе кредитования МВФ на несколько лет. По информации источников агентства, в последние дни МВФ активно обсуждает программу с Министерством финансов США.

Председатель МВФ Кристалина Георгиева в понедельник встретилась в Киеве с министром финансов Украины Сергеем Марченко.

По словам Марченко, Украине нужно 10 млрд долларов, чтобы покрыть свой бюджетный дефицит в 2023 году и начать восстановление экономики.

По данным источников Bloomberg, на этой неделе правительства стран "Большой семерки" активизируют работу с МВФ и Украиной.