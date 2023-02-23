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Країни G7 допоможуть Україні отримати кредит МВФ на 15 млрд доларів, - Bloomberg

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Четвер 23 лютого 2023 02:49
Країни G7 допоможуть Україні отримати кредит МВФ на 15 млрд доларів, - Bloomberg Фото: країни G7 допоможуть Україні отримати кредит МВФ на 15 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Країни "Великої сімки" мають намір допомогти Україні отримати фінансову допомогу у розмірі 15 млрд доларів як кредит МВФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Йдеться про програму кредитування МВФ на кілька років. За інформацією джерел агентства, останніми днями МВФ активно обговорює програму з Міністерством фінансів США.

Голова МВФ Крісталіна Георгієва у понеділок зустрілася у Києві з міністром фінансів України Сергієм Марченком.

За словами Марченка, Україні потрібно 10 млрд доларів, щоб покрити свій бюджетний дефіцит у 2023 році та розпочати відновлення економіки.

За даними джерел Bloomberg, цього тижня уряди країн "Великої сімки" активізують роботу з МВФ та Україною.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Швейцарії планують виділити новий пакет гуманітарної допомоги Україні на понад 100 млн доларів.

Також ми писали, що США та країни "Великої сімки" готують новий пакет санкцій проти Росії до роковин повномасштабного вторгнення в Україну.

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