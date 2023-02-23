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Страны G7 помогут Украине получить кредит МВФ на 15 млрд долларов, - Bloomberg

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Четверг 23 февраля 2023 02:49
Страны G7 помогут Украине получить кредит МВФ на 15 млрд долларов, - Bloomberg Фото: страны G7 помогут Украине получить кредит МВФ на 15 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Страны "Большой семерки" намерены помочь Украине получить финансовую помощь в размере 15 млрд долларов в качестве кредита МВФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Речь идет о программе кредитования МВФ на несколько лет. По информации источников агентства, в последние дни МВФ активно обсуждает программу с Министерством финансов США.

Председатель МВФ Кристалина Георгиева в понедельник встретилась в Киеве с министром финансов Украины Сергеем Марченко.

По словам Марченко, Украине нужно 10 млрд долларов, чтобы покрыть свой бюджетный дефицит в 2023 году и начать восстановление экономики.

По данным источников Bloomberg, на этой неделе правительства стран "Большой семерки" активизируют работу с МВФ и Украиной.

Напомним, ранее стало известно, что в Швейцарии планируют выделить новый пакет гуманитарной помощи Украине на более чем 100 млн долларов.

Также мы писали, что США и страны "Большой семерки" готовят новый пакет санкций против России к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

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