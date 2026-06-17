Країни G7 будуть виробляти далекобійні ракети в Україні, - ЗМІ

Що вирішили країни G7

Сполучені Штати та європейські члени G7 планують організувати виробництво озброєння в Україні за ліцензіями західних компаній.

Йдеться не лише про системи протиповітряної оборони. За словами дипломатичного джерела на полях саміту G7 у Франції, Україна також зможе виробляти засоби для далекого ураження цілей, зокрема ракети великої дальності.

У спільній заяві лідери G7 підтвердили намір збільшити постачання:

систем протиповітряної оборони;

ракет-перехоплювачів;

далекобійних засобів ураження;

іншого озброєння для захисту України.

Також країни заявили про готовність надати Україні ліцензії для розширення власного військового виробництва.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що американські компанії зможуть передавати відповідні ліцензії європейським виробникам.

За його словами, нинішніх обсягів виробництва озброєнь недостатньо, тому ліцензування допоможе швидше збільшити випуск необхідної продукції. До цього процесу можуть долучитися як європейські, так і українські підприємства.