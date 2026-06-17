Страны G7 будут производить дальнобойные ракеты в Украине, - СМИ

Что решили страны G7

Соединенные Штаты и европейские члены G7 планируют организовать производство вооружений в Украине по лицензиям западных компаний.

Речь идет не только о системах противовоздушной обороны. По словам дипломатического источника на полях саммита G7 во Франции, Украина также сможет производить средства для поражения целей на большом расстоянии, в частности ракеты большой дальности.

В совместном заявлении лидеры G7 подтвердили намерение увеличить поставки:

систем противовоздушной обороны;

ракет-перехватчиков;

средств поражения на большие расстояния;

другого вооружения для защиты Украины.

Также страны заявили о готовности предоставить Украине лицензии для расширения собственного военного производства.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что американские компании смогут передавать соответствующие лицензии европейским производителям.

По его словам, нынешних объемов производства вооружений недостаточно, поэтому лицензирование поможет быстрее увеличить выпуск необходимой продукции. К этому процессу могут присоединиться как европейские, так и украинские предприятия.