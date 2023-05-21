Країни G7 будуть інвестувати в Китай, попри кроки щодо "зниження ризиків", - Шольц

Шольц підкреслив, що в короткостроковій перспективі великі інвестиції в китайські компанії продовжаться, так само як налагоджуватимуться і зміцнюватимуться ланцюжки поставок і шляхи експорту товарів і технологій до Китаю.

Також, за його словами, хоча країни "Великої сімки" і хочуть знизити ризики, пов'язані із залежністю від китайської економіки та розуміють усі пов'язані з цим небезпеки, але ніхто сьогодні не зацікавлений у стримуванні зростання економіки Китаю.

Країни G7 намагаються знизити свою залежність від Китаю

В останні роки низка найбільших економік світу намагається знизити свою залежність від Китаю. З цією метою переносяться до інших країн високотехнологічні виробництва, переносяться наукові центри та стимулюється розвиток промисловості у країнах "Великої сімки".

Раніше міністр фінансів США Джанет Йєллен закликала до цілеспрямованого контролю за інвестиціями в Китай, щоб протистояти економічному тиску Пекіна щодо інших країн. Міністр фінансів Британії Джеремі Хант заявив, що країни G7 повинні протистояти економічному примусу Китаю.

Насторожено ставлячись до Китаю як до стратегічного суперника, Німеччина побоюється, що її розглядатимуть як творця фронту G7 проти Пекіна з огляду на її сильну залежність від торгівлі з цією країною.

У свою чергу Китай посилює вплив у Центральній Азії, поки РФ сконцентрувалася на своїй війні проти України. З метою пошуку нових ринків та глобальних партнерів Китай організував великий саміт для лідерів Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану у китайському місті Сіань. Дата проведення саміту збігається з датою проведення саміту G7 у Японії.