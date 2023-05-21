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Страны G7 будут инвестировать в Китай, несмотря на шаги по "снижению рисков", - Шольц

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Страны "Большой семерки" продолжат инвестировать в китайскую экономику, даже если они и предпримут ряд мер по снижению рисков, связанных с зависимостью от второй по величине экономики мира.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Шольц подчеркнул, что в краткосрочной перспективе крупные инвестиции в китайские компании продолжатся, равно как будут налаживаться и укрепляться цепочки поставок и пути экспорта товаров и технологий в Китай.

Также, по его словам, хотя страны "Большой семерки" и хотят снизить риски, связанные с зависимостью от китайской экономики и понимают все связанные с этим опасности, но никто сегодня не заинтересован в сдерживании роста экономики Китая.

Страны G7 пытаются снизить свою зависимость от Китая

В последние годы ряд крупнейших экономик мира пытается снизить свою зависимость от Китая. С этой целью переносятся в другие страны высокотехнологичные производства, переносятся научные центры и стимулируется развитие промышленности в странах "Большой семерки".

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен призвала к целенаправленному контролю за инвестициями в Китай, чтобы противостоять экономическому давлению Пекина по отношению к другим странам. Министр финансов Британии Джереми Хант заявил, что страны G7 должны противостоять экономическому принуждению Китая.

Настороженно относясь к Китаю как к стратегическому сопернику, Германия опасается, что ее будут рассматривать как создателя фронта G7 против Пекина, учитывая ее сильную зависимость от торговли с этой страной.

В свою очередь, Китай усиливает влияние в Центральной Азии, пока РФ сконцентрировалась на своей войне против Украины. С целью поиска новых рынков и глобальных партнеров Китай организовал большой саммит для лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в китайском городе Сиань. Дата проведения саммита совпадает с датой проведения саммита G7 в Японии.

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КитайG7Олаф Шольц