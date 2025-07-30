Країни Європи хочуть взяти кредити у ЄС на фінансування української армії, - Politico

Напередодні крайнього терміну подання заявок на нову схему позик для закупівлі зброї в рамках Механізму сприяння безпеці для Європи на суму 150 млрд євро, кілька країн ЄС повідомили видання, що вони розглядають можливість використання цих коштів для допомоги Україні в захисті від повномасштабного вторгнення Росії.

Схема позик була запропонована Комісією в березні в рамках ширшої програми ReArm Europe і спрямована на стимулювання оборонної промисловості Європи та зменшення багаторічної військової залежності ЄС від Сполучених Штатів.

Хто братиме участь у кредитній програмі

За словами речника ЄС з питань оборони Томаса Реньє, Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чехія, Естонія, Іспанія, Фінляндія, Угорщина та Литва офіційно висловили зацікавленість у запиті позик.

Інші країни, включаючи Чехію, Латвію, Болгарію та Грецію, заявили, що зроблять це до крайнього терміну у вівторок опівночі.

Франція, ймовірно, також подасть заявку на отримання позик, тоді як Німеччина, Швеція та Нідерланди, як очікується, відмовляться від участі у цій програмі. При цьому навіть країни, які не беруть позики, все ще можуть скоротити вартість поставок зброї, беручи участь у спільних закупівлях.

Як повертатимуть кошти

У Єврокомісії запропонували 45-річний термін для погашення позик та авансових платежів до 15 відсотків. Дешеві довгострокові позики будуть фінансуватися за рахунок боргу на рівні ЄС.

Країни з високим рівнем боргів та дефіцитів, такі як Австрія та Італія, менш охоче беруть позики через побоювання щодо збільшення існуючого боргу