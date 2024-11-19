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Країни Європи готові підтримувати Україну у разі скорочення допомоги США, - Сікорський

Варшава, Вівторок 19 листопада 2024 19:39
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Країни Європи готові підтримувати Україну у разі скорочення допомоги США, - Сікорський Фото: Радослав Сікорський, голова МЗС Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Найбільші країни Європи готові продовжувати допомагати Україні, навіть якщо США скоротять свою підтримку. Це стосується як військової, так і фінансової допомоги.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DoRzeczy.

Сікорський провів переговори з очільниками МЗС Франції, Німеччини, Італії, Британії та Іспанії. Також в обговореннях брала участь Кая Каллас, майбутня голова дипломатії Євросоюзу.

У ході переговорів учасники обговорювали майбутнє трансатлантичних відносин, побудову сильної та стійкої Європи, подальшу підтримку України у війні з Росією та європейські перспективи Молдови та Грузії.

За словами польського міністра, глави МЗС погодилися, що Європа має взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку, у тому числі шляхом "справедливішого розподілу тягаря в НАТО".

"Ми розглядаємо можливості посилення нашої підтримки України. У цьому контексті я із задоволенням наголошую на готовності найбільших країн ЄС взяти на себе тягар військової та фінансової підтримки України в контексті можливого скорочення участі США", - зазначив Сікорський.

Трамп стане президентом

Нагадаємо, Дональд Трамп вже наприкінці січня 2025 офіційно стане президентом США. Поки що остаточно невідомо, чи продовжить він постачання зброї Україні для оборони від російської агресії.

Згідно з чутками у ЗМІ, Трамп хоче добитися завершення війни між Росією та Україною. Зокрема, за непідтвердженою інформацією, його команда розглядає заморожування бойових дій по лінії зіткнення.

При цьому план передбачає створення буферної зони, в якій мають знаходитись війська країн Європи.

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