Країни ЄС звинуватили Бельгію у надмірних вимогах для "розморозки" активів РФ, - Politico

За даними видання, небажання урядів йти на поступки Бельгії може зірвати переговори щодо плану ЄС стосовно позики цих заморожених активів Україні.

"Ми просуваємо нашу роботу для задоволення фінансових потреб України. Ми досягли значного прогресу і плануємо представити наші юридичні пропозиції цього тижня", – зазначила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Так звана репараційна позика викликає у країн ЄС величезні суперечки з урядом Бельгії, оскільки вона передбачає використання заморожених російських державних активів для фінансування України.

На тлі побоювань щодо помсти Росії прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер наполягає на тому, щоб уряди ЄС надали Бельгії фінансові гарантії, що перевищують 140 млрд євро і які можуть бути виплачені протягом кількох днів. Він також хоче, щоб термін дії цих гарантій перевищив санкції ЄС проти Росії.

Хоча європейські уряди готові гарантувати заздалегідь узгоджену суму, вони неохоче підписуються під тим, що вони називають "бланшовим чеком". Чотири дипломати ЄС повідомили Politico, що вони не можуть прийняти прохання Де Вевера, оскільки це поставить фінансову життєздатність їхньої країни на волю рішення суду.

Щоб забезпечити собі політичну підтримку, Комісія показала деяким послам ЄС розділи своєї юридичної пропозиції, але конкретна сума гарантій тримається у секреті.

Якщо прогресу не буде, найімовірнішою альтернативою є випуск більшої кількості боргових зобов'язань ЄС для покриття дефіциту бюджету України. Але ця ідея непопулярна серед більшості урядів ЄС, оскільки вона передбачає використання грошей платників податків.