Країни ЄС збільшать виробництво озброєнь через війну РФ проти України, - Reuters

"Європейська рада... закликає Єврокомісію швидко подати пропозицію щодо Європейської програми оборонних інвестицій для зміцнення потенціалу та стійкості європейських оборонних технологій та промислового сектору, включаючи малі та середні підприємства", - йдеться у проекті.

Лідери ЄС також наполягатимуть на тому, щоб Єврокомісія блоку та Європейське оборонне агентство активізували зусилля щодо виявлення військових прогалин та координації спільних оборонних закупівель, зокрема, для поповнення їх запасів техніки, які були виснажені для підтримки України.

ЄС уже давно закликає держави-члени об'єднати зусилля у закупівлі зброї, а не підвищувати ціни, конкуруючи одна з одною або укладаючи індивідуальні угоди з постачальниками поза блоком. Країни неохоче йдуть на це, але війна РФ проти України, і темпи постачання західної зброї до Києва додали рішучості.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив цього місяця, що ЄС та його держави-члени вже надали Україні озброєння та військову техніку на суму щонайменше 8 млрд євро.

Згідно з проектом документа, на своєму саміті у Брюсселі лідери ЄС також закликатимуть до швидшого здійснення інфраструктурних робіт, покликаних полегшити швидке пересування військових Європою.

Будівництво та модернізація інфраструктури, такої як дороги та мости, є частиною проекту ЄС "Військова мобільність", який також спрямований на спрощення та стандартизацію процедур для військового персоналу та техніки при перетині кордонів автомобільним, залізничним, морським чи повітряним транспортом.

Військові експерти вже давно скаржаться, що покинута або відсутня інфраструктура і бюрократія перешкоджають швидкому перекиданню особового складу та обладнання, що було б дуже важливо, якби союзникам НАТО довелося відправити підкріплення до Східної Європи у разі конфлікту.