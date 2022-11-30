Страны ЕС увеличат производство вооружений из-за войны РФ против Украины, - Reuters

"Европейский совет... призывает Еврокомиссию быстро представить предложение по Европейской программе оборонных инвестиций для укрепления потенциала и устойчивости европейских оборонных технологий и промышленного сектора, включая малые и средние предприятия", - говорится в проекте.

Лидеры ЕС также будут настаивать на том, чтобы Еврокомиссия блока и Европейское оборонное агентство активизировали усилия по выявлению военных пробелов и координации совместных оборонных закупок, в частности, для пополнения их запасов техники, которые были истощены для поддержки Украины.

ЕС уже давно призывает государства-члены объединить усилия в закупках оружия, а не повышать цены, конкурируя друг с другом или заключая индивидуальные сделки с поставщиками вне блока. Страны неохотно идут на это, но война РФ против Украины, и темпы поставок западного оружия в Киев добавили решимости.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил в этом месяце, что ЕС и его государства-члены уже предоставили Украине вооружение и военную технику на сумму не менее 8 млрд евро.

Согласно проекту документа, на своем саммите в Брюсселе лидеры ЕС также призовут к более быстрому осуществлению инфраструктурных работ, призванных облегчить быстрое передвижение военных по Европе.

Строительство и модернизация инфраструктуры, такой как дороги и мосты, является частью проекта ЕС "Военная мобильность", который также направлен на упрощение и стандартизацию процедур для военного персонала и техники при пересечении границ автомобильным, железнодорожным, морским или воздушным транспортом.

Военные эксперты уже давно жалуются, что заброшенная или отсутствующая инфраструктура и бюрократия препятствуют быстрой переброске личного состава и оборудования, что было бы крайне важно, если бы союзникам по НАТО пришлось отправить подкрепление в Восточную Европу в случае конфликта.