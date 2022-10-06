Країни ЄС запропонували запровадити динамічний ціновий коридор на газ із РФ, - ЗМІ
Група країн, включаючи Польщу, Італію та Грецію, підготувала проект пропозиції для Європейського союзу щодо запровадження динамічного цінового коридору на газ, намагаючись таким чином знизити високі ціни на енергоносії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
"Коридор буде застосовуватися до всіх оптових угод, не обмежуючись імпортом із певних юрисдикцій та не обмежуючись конкретним використанням природного газу", - йдеться у проекті пропозиції.
Лідери країн ЄС обговорять порядок обмеження цін на російський газ на зустрічі у Празі у п'ятницю.
Нагадаємо, що сьогодні Рада ЄС затвердила восьмий пакет санкцій проти Росії за її агресію проти України. Рішенням ЄС запроваджено додаткові експортні обмеження, спрямовані на скорочення доступу Росії до військових, промислових та технологічних товарів, а також її можливості розвивати військовий сектор.
Докладніше про новий пакет санкцій ЄС - у матеріалі РБК-Україна "Восьме коло санкцій. Доходи Росії впадуть, а Китай може бути задоволений”.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.