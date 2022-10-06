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Страны ЕС предложили ввести динамический ценовой коридор на газ из РФ, - СМИ

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Брюссель, Четверг 06 октября 2022 16:15
Страны ЕС предложили ввести динамический ценовой коридор на газ из РФ, - СМИ Фото: страны ЕС хотят ввести динамический ценовой коридор на газ из РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Группа стран, включая Польшу, Италию и Грецию, подготовила проект предложения для Европейского союза о введении динамического ценового коридора на газ, пытаясь таким образом снизить высокие цены на энергоносители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Коридор будет применяться ко всем оптовым сделкам, не ограничиваясь импортом из определенных юрисдикций и не ограничиваясь конкретным использованием природного газа", - говорится в проекте предложения.

Лидеры стран ЕС обсудят порядок ограничения цен на российский газ на встрече в Праге в пятницу.

Напомним, что сегодня Совет ЕС утвердил восьмой пакета санкций против России за ее агрессию против Украины. Решением ЕС введены дополнительные экспортные ограничения, направленные на сокращение доступа России к военным, промышленным и технологическим товарам, а также ее возможности развивать военный сектор.

Подробнее о новом пакете санкций ЕС - в материале РБК-Украина ""Восьмой круг санкций. Доходы России упадут, а Китай может быть удовлетворен".

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