Країни ЄС закликали прискорити спільні закупівлі зброї замість переданої Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Повідомляється, що учасники саміту закликали оборонні відомства країн ЄС якнайшвидше заповнити передане Україні озброєння за рахунок нових замовлень у європейських та інших фірм, які відповідають загальним стандартам обороноздатності.

Раніше ми писали, що Європейський союз і НАТО після кількох місяців затримок нарешті незабаром офіційно виступлять із спільним закликом до Російської Федерації припинити війну і залишити Україну, а також пообіцяють Києву повну підтримку.

Нагадаємо, раніше в НАТО закликали готуватися до тривалих складних відносин із РФ навіть після її війни проти України.

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