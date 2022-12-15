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Страны ЕС призвали ускорить совместные закупки оружия взамен переданного Украине

Фото: страны ЕС призвали ускорить совместные закупки вооружения (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Страны-участники саммита Евросоюза призвали ускорить совместные закупки оружия взамен переданного Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Сообщается, что участники саммита призвали оборонные ведомства стран ЕС как можно быстрее восполнить переданное Украине вооружение за счет новых заказов у европейских и других фирм, которые соответствуют общим стандартам обороноспособности.

Ранее мы писали, что Европейский союз и НАТО, после нескольких месяцев задержек, наконец вскоре официально выступят с совместным призывом к Российской Федерации прекратить войну и покинуть Украину, а также пообещают Киеву полную поддержку.

Напомним, ранее в НАТО призвали готовиться к длительным сложным отношениям с РФ, даже после ее войны против Украины.

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Саммит ЕСЕвросоюз