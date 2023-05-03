Країни ЄС вже зараз передадуть Україні боєприпаси на мільярд євро, - Шмигаль

Він нагадав, що країни Євросоюзу пообіцяли поставити Україні боєприпаси вартістю 2 млрд євро.

"Країни-члени ЄС вже зараз надішлють боєприпаси зі своїх складів на 1 млрд євро. Ще 1 млрд євро Євросоюз виділяє на їхні спільні подальші закупівлі для України", - уточнив глава уряду.

При цьому шведське головування у Раді ЄС підтверджує, що посли сьогодні, 3 травня, схвалили рішення про допомогу в рамках Європейського фонду миру для підтримки Збройних сил України у розмірі 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Прем'єр також наголосив, що Європа збільшує можливості виробництва боєприпасів. На цю сферу спрямують ще 1 мільярд євро.