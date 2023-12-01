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У країні ЄС скасували будівництво житла для сотень українських біженців: причини

Фото: Українські біженці у Нідерландах (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Нідерландах скасували плани будівництва великого центру прийому українських біженців. У місті Пюрмеренд збиралися звести тимчасові будинки для розміщення до 1500 людей.

Проти прийому такої кількості біженців виступили місцеві жителі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на nos.nl.

Муніципалітет хотів збудувати кілька сотень тимчасових будинків на полі між Пюрмерендом та Ілпендамом, у яких українські біженці могли б жити 10-15 років. Але в уряді не погодили фінансування проекту.

"Нам сказали, що бізнес-кейс, який ми подали, не фінансується урядом. Це робить місце прийому такого розміру непрактичним", – повідомили в муніципалітеті Пюрмеренда.

Також проти прийому нових біженців виступили місцеві жителі. Відповідна петиція проти відкриття великого центру для біженців за два тижні зібрала 10 тисяч підписів. Населення міста – майже 80 тисяч людей.

"Наші діти не можуть отримати дім. Деякі змушені жити з батьками до старості. Для тих, кому потрібна невідкладна допомоги, немає такої можливості", – кажуть жителі міста.

У муніципальній раді також сумнівалися щодо доцільності будівництва, бо лікарі загальної практики вже перевантажені.

В уряді не повідомили, чому не буде фінансування. Водночас у муніципалітеті Пюрмеренда здивовані таким рішенням, адже уряд терміново закликає регіони та муніципалітети створити можливості прийому в короткостроковій перспективі.

У Нідерландах на тлі зростання потоку біженців житла вже не вистачає. Рівень заповненості притулків для екстреного розміщення досяг 99,3%. Зараз у Нідерландах проживають 102 тисячі українців, із них 83 тисячі розміщені у муніципальних притулках.

Нагадаємо, ми писали, що у Нідерландах зростає кількість українців, які приїхали отримати прихисток. Серед них чимало й тих, хто вже проживав у іншій країні Європи. Все частіше українці прибувають із наміром працювати.

Також ми розповідали, що у Нідерландах планували створити нові місця для українських біженців. У 25 регіонах просили збільшити кількість місць для прийому біженців до 97 тисяч.

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