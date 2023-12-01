У країні ЄС скасували будівництво житла для сотень українських біженців: причини

Муніципалітет хотів збудувати кілька сотень тимчасових будинків на полі між Пюрмерендом та Ілпендамом, у яких українські біженці могли б жити 10-15 років. Але в уряді не погодили фінансування проекту.

"Нам сказали, що бізнес-кейс, який ми подали, не фінансується урядом. Це робить місце прийому такого розміру непрактичним", – повідомили в муніципалітеті Пюрмеренда.

Також проти прийому нових біженців виступили місцеві жителі. Відповідна петиція проти відкриття великого центру для біженців за два тижні зібрала 10 тисяч підписів. Населення міста – майже 80 тисяч людей.

"Наші діти не можуть отримати дім. Деякі змушені жити з батьками до старості. Для тих, кому потрібна невідкладна допомоги, немає такої можливості", – кажуть жителі міста.

У муніципальній раді також сумнівалися щодо доцільності будівництва, бо лікарі загальної практики вже перевантажені.

В уряді не повідомили, чому не буде фінансування. Водночас у муніципалітеті Пюрмеренда здивовані таким рішенням, адже уряд терміново закликає регіони та муніципалітети створити можливості прийому в короткостроковій перспективі.

У Нідерландах на тлі зростання потоку біженців житла вже не вистачає. Рівень заповненості притулків для екстреного розміщення досяг 99,3%. Зараз у Нідерландах проживають 102 тисячі українців, із них 83 тисячі розміщені у муніципальних притулках.