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Нідерланди створять нові місця для українських біженців

Нідерланди, Субота 09 вересня 2023 18:13
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Нідерланди створять нові місця для українських біженців Фото: Нідерланди створять нові місця для біженців (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Нідерланди в найближчі тижні організують сотні додаткових місць для прийому біженців з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Згідно з рішенням, що було ухвалено за підсумками консультацій між Державним секретарем Міністерства юстиції та безпеки Еріком Ван дер Бургом та Радою безпеки країни, нідерландські муніципалітети організують сотні додаткових місць для прийому біженців з України.

Що передувало

У 25 регіонах попросили збільшити кількість місць для прийому біженців до 90 тисяч протягом найближчих тижнів, а згодом - до 97 тисяч. За підсумками домовленості муніципалітети погодились зробити все можливе, щоб це сталося.

За словами Ван дер Бурга, центральні пункти прийому біженців в Амстердамі та Утрехті переповнені.

Він також додав, що необхідно негайно облаштувати ще 500 місць для прийому біженців.

Очікується, що ще тисячу додаткових місць мають організувати у Нідерландах до 1 жовтня цього року.

Зауважимо, що наразі у Нідерландах зареєстровано 98 тисяч українських біженців. Пункти прийому біженців зараз мають 81 тисячу ліжок, з яких 80 тисяч використовуються.

Біженці в Нідерландах

З 4 вересня влада Нідерландів планувала скасувати тимчасовий захист для 2900 громадян третіх країн, які виїхали з України через війну. Їм пропонували повернутися у свою країну чи запросити статус біженця.

Але багато таких переселенців з України звернулися до суду й на минулих вихідних чиновники призупинили дію наказу про скасування пільг та дозволу на проживання для громадян третіх країн,

Детальніше по те, що пропонують біженцям замість тимчасового захисту можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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