В стране ЕС отменили строительство жилья для сотен украинских беженцев: причины

В Нидерландах отменили планы по строительству большого центра приема украинских беженцев. В городе Пюрмеренд собирались построить временные дома для размещения до 1500 человек.
Против приема такого количества беженцев выступили местные жители, сообщает РБК-Украина со ссылкой на nos.nl.
Муниципалитет хотел построить несколько сотен временных домов на поле между Пюрмерендом и Илпендамом, где украинские беженцы могли бы жить 10-15 лет. Но в правительстве не согласовали финансирование проекта.
"Нам сказали, что бизнес-кейс, который мы подали, не финансируется правительством. Это делает место приема такого размера непрактичным", – сообщили в муниципалитете Пюрмеренда.
Также против приема новых беженцев выступили местные жители. Соответствующая петиция против открытия большого центра для беженцев за две недели собрала 10 тысяч подписей. Население города – около 80 тысяч человек.
"Наши дети не могут получить дом. Некоторые вынуждены жить с родителями до старости. Для тех, кто нуждается в неотложной помощи, нет такой возможности", – говорят жители города.
В муниципальном совете также сомневались в целесообразности строительства, потому что врачи общей практики уже перегружены.
В правительстве не сообщили, почему не будет финансирования. В то же время, в муниципалитете Пюрмеренда удивлены таким решением, ведь правительство срочно призывает регионы и муниципалитеты создать возможности приема в краткосрочной перспективе.
В Нидерландах на фоне роста потока беженцев жилья уже не хватает. Уровень заполненности приютов для экстренного размещения достиг 99,3%. Сейчас в Нидерландах проживают 102 тысяч украинцев, из них 83 тысяч размещены в муниципальных приютах.
Напомним, мы писали, что в Нидерландах растет количество украинцев, приехавших получить убежище. Среди них немало тех, кто уже проживал в другой стране Европы. Все чаще украинцы прибывают с намерением работать.
Также мы рассказывали, что в Нидерландах планировалось создать новые места для украинских беженцев. В 25 регионах просили увеличить количество мест для приема беженцев до 97 тысяч.
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