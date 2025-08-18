Країни ЄС проведуть онлайн-зустріч за підсумками переговорів Зеленського та Трампа

Зустріч Зеленського та Трампа

Нагадаємо, сьогодні, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський проведе переговори з Дональдом Трампом у Білому домі, а згодом до них долучаться європейські лідери.

Очікується, що сторони сьогодні мають детально обговорити умови мирної угоди, які президент США напередодні обговорив з Путіним в Анкориджі на Алясці та визначити подальші кроки щодо досягнення миру.

За даними BBC, у зустрічі Зеленського та Трампа візьмуть участь віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, спецпосланці Стів Уіткофф та Кіт Келлог, а також голова апарату Білого дому Сьюзан Вайлс.

Детальніше про те, що відомо про зустріч Зеленського і Трампа та що цьому передувало - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Додамо, що перед зустріччю Зеленський вже провів переговори зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом.

Вони обговорили ситуацію на фронті та спільні дипломатичні можливості України, Європи та США.