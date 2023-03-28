Країни ЄС продовжили угоду про зниження споживання газу на 15%

Мету зі скорочення попиту на газ продовжено з квітня 2023 року до березня 2024 року на 15% порівняно із середнім споживанням у 2017-2022 роках.

Країни ЄС скоротили споживання газу на 19% із серпня по січень 2023 року, чому сприяла надзвичайно тепла зима.

Європа виходить із зими з більш стабільним енергопостачанням, ніж побоювалися минулого року, після того, як Росія припинила більшу частину постачання газу протягом кількох місяців після вторгнення в Україну, що призвело до скорочення постачань та спровокувало рекордно високі ціни.

Єврокомісія заявила, що подальше обмеження попиту на газ є необхідним, якщо країни хочуть заповнити свої газові сховища до 90% до листопада - обов'язкова мета, яку країни ЄС погодили минулого року, щоб допомогти запобігти дефіциту взимку.