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Страны ЕС продлили соглашение о снижении потребления газа на 15%

Фото: страны ЕС добровольно сократили потребление газа на 15% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министры энергетики стран ЕС договорились продлить добровольную цель по ограничению потребления газа на 15% в течение 12 месяцев, чтобы помочь подготовиться к следующей зиме в условиях прекращения поставок российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Цель по сокращению спроса на газ продлена с апреля 2023 года по март 2024 года на 15% по сравнению со средним потреблением в 2017-2022 годах.

Страны ЕС сократили потребление газа на 19% с августа по январь 2023 года, чему способствовала необычно теплая зима.

Европа выходит из зимы с более стабильным энергоснабжением, чем опасались в прошлом году, после того как Россия прекратила большую часть поставок газа в течение нескольких месяцев после вторжения в Украину, что привело к сокращению поставок и спровоцировало рекордно высокие цены.

Еврокомиссия заявила, что дальнейшее ограничение спроса на газ необходимо, если страны хотят заполнить свои газовые хранилища до 90% к ноябрю - обязательная цель, которую страны ЕС согласовали в прошлом году, чтобы помочь предотвратить дефицит зимой.

Напомним, в прошлом году страны ЕС договорились сократить спрос на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года по сравнению со средним показателем за тот же период за предыдущие пять лет.

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