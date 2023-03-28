Страны ЕС продлили соглашение о снижении потребления газа на 15%

Цель по сокращению спроса на газ продлена с апреля 2023 года по март 2024 года на 15% по сравнению со средним потреблением в 2017-2022 годах.

Страны ЕС сократили потребление газа на 19% с августа по январь 2023 года, чему способствовала необычно теплая зима.

Европа выходит из зимы с более стабильным энергоснабжением, чем опасались в прошлом году, после того как Россия прекратила большую часть поставок газа в течение нескольких месяцев после вторжения в Украину, что привело к сокращению поставок и спровоцировало рекордно высокие цены.

Еврокомиссия заявила, что дальнейшее ограничение спроса на газ необходимо, если страны хотят заполнить свои газовые хранилища до 90% к ноябрю - обязательная цель, которую страны ЕС согласовали в прошлом году, чтобы помочь предотвратить дефицит зимой.